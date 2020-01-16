مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب

واشنطن-سانا

بدأ مجلس الشيوخ الأميركي رسميا اليوم إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى عزله وذلك بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وذكرت وكالة فرانس برس أن النائب الديمقراطي آدم شيف الذي عين كبير المدعين في المحاكمة بدأ الإجراءات بتلاوة القرار الاتهامي بحق ترامب والذي جاء فيه “إن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة تم اتهامه بجرائم وجنح خطيرة” مشيرا خصوصا إلى الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب اليه في الـ 18 من كانون الاول وهما استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أكدت في وقت سابق اليوم أن إدارة ترامب انتهكت القانون من خلال حجب مساعدات عن أوكرانيا كان الكونغرس قد أقرها في إطار الضغط على كييف لفتح تحقيق بشأن جو بايدن أحد أبرز منافسيه الديمقراطيين في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وأعلن زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل اليوم أيضا أن المجلس تسلم القرار الاتهامي بحق الرئيس ترامب تمهيدا لمحاكمته بقصد عزله من منصبه وذلك بعد إن كان مجلس النواب الأميركي وافق في تصويت جرى أمس على إحالة القرار الاتهامي بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ استعدادا لبدء هذه المحاكمة.