موسكو تؤكد أهمية عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية على أهمية عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في 19 الجاري بالعاصمة الألمانية برلين بنجاح.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن الخارجية الروسية شددت في بيان اليوم عقب مباحثات بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغانوف والسفير الليبي في موسكو مصطفى أبو سعيدة “على أهمية الحاجة لتسوية مبكرة للأزمة الليبية من خلال حوار شامل بين الأطراف”.

وكان وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس أعلن في وقت سابق اليوم أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار وأعرب عن استعداده للمشاركة في مؤتمر دولي مرتقب الأحد القادم حول ليبيا في برلين.

وعقدت في العاصمة الروسية موسكو في وقت سابق محادثات حول وقف إطلاق النار في ليبيا بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغى شويغو ووزيري خارجية ودفاع النظام التركي وقائد الجيش الليبي حفتر ورئيس حكومة

الوفاق فايز السراج وأعلنت حكومة الوفاق الأحد الماضي موافقتها على وقف إطلاق النار وذلك بعد ساعات من صدور إعلان مماثل عن الجيش الليبي بقيادة حفتر.