تحصين أكثر من 50 ألف رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية بحمص

حمص-سانا

نفذت دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة حمص حملة تحصين لأكثر من 50 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك ضمن الحملة المجانية التي تستهدف 84000 رأس على كل مساحة محافظة حمص.

وأكد رئيس الدائرة الدكتور عبد المالك المصري في تصريح لمراسل سانا أن الحملة مستمرة حتى تحصين كامل قطيع الأبقار في محافظة حمص، وهي تنفذ مرتين في العام وتشارك فيها الكوادر البيطرية في المديرية والوحدات الإرشادية المنتشرة في جميع المناطق.

وأشار المصري إلى ضرورة التوعية بخطورة الحمى القلاعية على الأبقار، فهي مرض خطير ويعتبر من الأمراض العابرة للحدود، داعيا إلى التواصل مع أقرب وحدة إرشادية والتعاون مع كوادرنا لتحصين القطعان وحمايتها.

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