مشاركة واسعة في مراسم عزاء ضحايا الأحداث الأخيرة في جامعي حورية باللاذقية والإمام الحسين في دمسرخو

اللاذقية-سانا

بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان، والمقدم مصطفى صبوح قائد شرطة اللاذقية، أقيمت مساء اليوم مراسم عزاء لضحايا الأحداث الأخيرة، في كل من جامع حورية وجامع الإمام الحسين في دمسرخو.

وأكد المشاركون في مجالس العزاء تضامن الجميع ومواساتهم لأسر الشهداء من رجال الأمن والجيش والمدنيين، متضرعين إلى الله أن يعم الأمن والسلام ربوع سوريا وتكون نهاية لمرحلة الآلام، والإنطلاق لإعمار سوريا ونهضة شعبها من جديد .

وتستمر مراسم العزاء لمدة ثلاثة أيام، من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 4:00 عصراً.

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