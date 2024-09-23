23 أيلول 2011-الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة

دمشق-سانا
1817 -إسبانيا وإيطاليا توقعان على اتفاقية لتحريم تجارة العبيد.
1846-اكتشاف كوكب نبتون في المرصد الفلكي لبرلين.
1856-بدء العمل في أول خط سكك حديدية بمصر بين القاهرة والإسكندرية.
1928-يوغوسلافيا تنسحب من حلف وارسو.
1983-مقتل 111 شخصاً في تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الخليج في أبو ظبي .
1992-الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرد الاتحاد اليوغسلافي الجديد من عضويتها.
2007-انتخاب ياسو فوكودا رئيساً للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، ويصبح بذلك رئيساً لوزراء اليابان.
2011-الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة .
من مواليد هذا اليوم
1215-الإمبراطور قوبلاي خان، إمبراطور مغولي.
1880-جون بويد، أخصائي أغذية وفيزيولوجي إسكتلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1949.
1901-ياروسلاف سيفرت، أديب وشاعر تشيكوسلوفاكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1984.
1923-محمد حسنين هيكل، صحفي وكاتب مصري.
من وفيات هذا اليوم..
1929-ريشارد سيغموندي، عالم كيمياء نمساوي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1925.
1973-بابلو نيرودا، شاعر وأديب من تشيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1971.
أعياد ومناسبات..
الاعتدال الخريفي.
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