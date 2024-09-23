8 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال دير البلح ومخيم النصيرات

القدس المحتلة-سانا

استشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب آخرون فجر اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال ووالدتهم وإصابة آخرين.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما قصفت مروحيات الاحتلال منازل الفلسطينيين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الجنوبية الغربية للمدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى 41431 شهيداً و 95818 جريحاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency