المقاومة اللبنانية تقصف بصواريخ الكاتيوشا مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها

بيروت- سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية مساء اليوم مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها شمال فلسطين المحتلة ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقالت المقاومة في بيان “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين قصف رجال ‌‏المقاومة مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

وكانت المقاومة شنت في وقت سابق اليوم هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للعدو وأصابته بشكل مباشر.

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