المقاومة اللبنانية تقصف بصواريخ الكاتيوشا مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها

بيروت- سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية مساء اليوم مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وقالت المقاومة في بيان “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ومركبا وصربين قصف رجال المقاومة مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.
وكانت المقاومة شنت في وقت سابق اليوم هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للعدو وأصابته بشكل مباشر.
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