إصابة 11 شخصاً بغارة إسرائيلية على بلدة صربين جنوب لبنان

بيروت-سانا

أصيبَ 11 شخصاً بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة صربين جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة المعادية استهدفت منزلاً في بلدة صربين ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً بينهم سوريان.

كما استهدف الطيران المعادي منزلا عند أطراف بلدة القوزح في قضاء بنت جبيل ودمره بالكامل، كما استهدف بلدة حولا.

واستشهد مواطن لبناني في وقت سابق اليوم إثر غارة شنها طيران العدو على بلدة كفر شوبا بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان.

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