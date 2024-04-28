SCS-NET

إصابة 11 شخصاً بغارة إسرائيلية على بلدة صربين جنوب لبنان

2024-04-27

بيروت-سانا

أصيبَ 11 شخصاً بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة صربين جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة المعادية استهدفت منزلاً في بلدة صربين ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً بينهم سوريان.

كما استهدف الطيران المعادي منزلا عند أطراف بلدة القوزح في قضاء بنت جبيل ودمره بالكامل، كما استهدف بلدة حولا.

واستشهد مواطن لبناني في وقت سابق اليوم إثر غارة شنها طيران العدو على بلدة كفر شوبا بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

استشهاد مواطن لبناني في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

بيروت-سانا أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام عن استشهاد مواطن لبناني في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved