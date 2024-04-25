تحف فنية وأعمال يدوية متميزة للشاب عماد الحميدات من درعا

درعا-سانا

بشغف كبير وأدوات بسيطة نجح الشاب عماد الحميدات من مدينة بصرى الشام في محافظة درعا بتصميم تحف وأعمال فنية يدوية من الخشب، إضافة إلى تميزه في مجال النحت والرسم والخط العربي.

وخلال حديثه لـ سانا الشبابية بين عماد أنه افتتح مشروعه الصغير للأعمال لفنية عبر ورشة صغيرة في منزله منذ سنوات ليحول بذلك موهبته بالعمل اليدوي إلى فرصة عمل مدرة للدخل لدعم أسرته.

أعمال فنية متنوعة يخصص عماد وقتاً لإنجازها ضمن ورشته بأحجام صغيرة ومتوسطة وبأشكال متعددة، منها ما يرمز للمناسبات الوطنية والاجتماعية، ومنها ما يحاكي الطبيعة والإنسان كاللوحات الفنية التي يمكن وضعها في أماكن الاستقبال والمكاتب العامة والصالونات.

ويحرص عماد في معظم أعماله على الجمع بين الخشب والزجاج والنحت في تصميم واحد وإدخال إضافات على التحف فيما يتعلق بالخط العربي والنقوش واللوحات الجدارية بما يلبي مختلف الأذواق وطلبات الزبائن، إضافة لتوجهه للنحت على الحجارة والألواح الرخامية.

وعن آلية تسويق أعماله قال عماد: “إنه يسوق منتجاته من خلال المعارض والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي مع سعيه حالياً لإقامة معرضه الخاص بالرسم والحرف اليدوية”،مؤكداً طموحه لشراء معدات جديدة تسهم بتوسيع مشغله بما يخدم جوانب العمل.

وذكرت زوجته التي تساعده في تسويق أعماله حجم المعاناة التي تعرض لها عماد خلال فترة الحرب من صعوبة في عملية تصريف الأعمال، مؤكدة أنها اليوم استعادت نشاطها بشكل جيد وفاقت المتوقع.

وعماد حاصل على شهادات وتكريم من عدة دول، وهو عضو في أكاديمية صدى سورية للثقافة ومنتدى الخطاطين العرب والاتحاد العالمي للفنانين التشكيليين العرب، وشارك في العديد من المعارض والمسابقات العربية والدولية وفاز بجائزة الرسم ثلاثي الأبعاد على مستوى الوطن العربي التي أقيمت في تونس عن لوحته حية الكوبرا.

رضوان الراضي

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