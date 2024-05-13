استشهاد مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقصف للاحتلال على غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مساء اليوم منزلاً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد أبو ظريفة واثنين آخرين.

كما استهدف العدو الإسرائيلي منازل في حي الزيتون شرق المدينة ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

واستشهد شاب وأصيب 10 آخرون جراء قصف الاحتلال مركزاً طبياً في مخيم البريج وسط القطاع كما قصف طيران العدو مجموعة من الفلسطينيين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد منهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 219 إلى 35034 شهيداً و78755 جريحاً.

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