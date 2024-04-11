تحف فنية وهدايا تذكارية من مادة الريزين ضمن مشروع صغير للشابة حنين عيزوقي

طرطوس-سانا

ارتكزت الشابة حنين عيزوقي من محافظة طرطوس على شغفها ومهارتها بالعمل اليدوي وذائقتها الفنية، لتتمكن من تأسيس مشروعها الصغير المتعلق بتصميم التحف الفنية والإكسسوارات والهدايا التذكارية من مادة الريزين.

وفكرة المشروع الذي أطلقته حنين منذ عامين ونصف العام بدعم من والدها، جاءت نتيجة البحث عن عمل يدوي يسهم بتكوين شخصيتها وبهدف إيجاد مصدر للدخل يساعدها بالتخفيف من أعباء الدراسة واستثمار أوقات فراغها بعمل مفيد.

حنين 22 عاماً من قرية الكفرية في منطقة نهر الخوابي وطالبة إرشاد نفسي بجامعة طرطوس، أوضحت خلال حديثها لـ سانا الشبابية أن المادة الأساسية بالمشروع هي الريزين ومصلب (إيبوكسي)، وتعتبر من أصلب أنواع الدهانات التي تحافظ على شكلها ولونها ولمعانها، نتيجة متانتها وتركيبتها الكيميائية.

وتابعت حنين: إنها تستخدم هذه المادة في تنفيذ مختلف التحف الفنية والإكسسوارات والهدايا التذكارية لكون طبيعتها تساعد على تشكيل أي قطعة يدوية بالاعتماد على قوالب خاصة، مبينة أنها تجيد كذلك الرسم وحفظ الأشياء التذكارية بمادة الريزين كالورود وغيرها.

تعمل حنين على تصميم أعمالها في ورشتها الخاصة ضمن منزلها، مبينة أن إنتاج قطع فنية مميزة من مادة الريزين يتطلب الدقة والحرفية ووضع أسلوبها الخاص في جميع مراحل العمل، بدءاً من تحضير المادة وصبها بالقوالب وانتهاء باستخراجها وتلوينها، بهدف تلبية جميع الأذواق في اقتناء قطع فنية تبقى محافظة على شكلها ولونها مع مرور الوقت.

وأكدت حنين أن الطلبات على منتجاتها تزداد في المناسبات والأعياد، وأنها تسوق أعمالها عبر المعارض والمعارف وصفحات التواصل الاجتماعي، موضحة أهمية العمل اليدوي الذي يشكل نقلة نوعية في حياة أي شخص طموح يرغب بإيجاد مصدر جيد للدخل، إضافة لكونه يساعد بتحقيق نوع من الراحة النفسية.

معارض وبازارات متعددة شاركت فيها حنين، منها معرض إبداع الذي أقامه الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع طرطوس مؤخراً في كلية طب الأسنان بعيد الطالب السوري، ومعرض أثر الياسمين الذي احتضنته جمعية البتول للخدمات الإنسانية، وبازار (من إيدك أحلى) في منتجع جونادا، مؤكدة أهمية المشاركة بالمعارض للتعريف بالأعمال اليدوية وصاحب المشروع وتبادل الخبرات وفتح مجال لتسويق الأعمال.

وتطمح حنين بتوسيع عملها أكثر بهذا المجال، وأن تستثمر موهبتها بمجال الفن، عبر إدخال مادة الإيبوكسي في الديكورات المنزلية من خلال تصميم الجدران والأرضيات والمطابخ وغيرها.

هيبه سليمان

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