مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه من استمرار تدهور الأوضاع في غزة

جنيف-سانا

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء استمرار التدهور السريع للأوضاع في قطاع غزة في الوقت الذي تكثف فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية على شمال غزة وفي أجزاء من وسط وجنوب القطاع.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن تورك قوله: إن “مئات الآلاف من الفلسطينيين يغادرون رفح ما أدى من جديد إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان الذين يعانون بالفعل من صدمة نفسية عميقة”.

وأوضح أنه “منذ الـ 6 من أيار الجاري تم تهجير أكثر من 278 ألف شخص من مدينة رفح بمن فيهم ذوو إعاقة ومصابون بأمراض مزمنة وكبار سن وجرحى ونساء حوامل وغيرهم الكثير ممن لا يستطيعون الحركة جسديا دون مساعدة”.

وأضاف تورك أن “أوامر الاخلاء الأخيرة تؤثر على نحو مليون شخص في رفح” متسائلاً: “أين يجب أن يذهبوا الآن” مؤكداً أنه “لا يوجد مكان آمن في غزة كما أن هؤلاء الأشخاص المنهكون والجائعون الذين نزح العديد منهم عدة مرات بالفعل ليس لديهم خيارات جيدة”.

وأكد تورك أن “بلدات أخرى في مختلف أنحاء غزة بما في ذلك خان يونس التي من المفترض أن تستقبل أولئك الذين نزحوا من رفح في الوقت الحالي تحولت إلى أنقاض ولا تزال تحت الهجوم.

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