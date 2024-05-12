كوريا الديمقراطية تعرب عن دعمها لنيل فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة

بيونغ يانغ-سانا

أعلنت كوريا الديمقراطية اليوم دعمها الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يؤكد حق دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، معربة عن قلقها البالغ إزاء لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام “الفيتو” ضد ذلك في مجلس الأمن.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية أن بيونغ يانغ تدعم قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وخاصة في هذا التوقيت، حيث يتم انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال الممارسات التعسفية للولايات المتحدة.

وانتقد المتحدث ربط حق فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة بنتائج المفاوضات المباشرة مع “إسرائيل” التي ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن تبني القرار في الجمعية العامة يعكس رغبة المجتمع الدولي بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة كاملة.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الكورية الديمقراطية تضامن بلاده ودعمها الكامل للقضية العادلة للشعب الفلسطيني، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبناء دولة مستقلة ذات سيادة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بالأغلبية قراراً يؤكد حق دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابياً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency