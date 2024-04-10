إخماد ثلاثة حرائق في إزرع ودرعا

درعا-سانا

أخمد عناصر الإطفاء اليوم ثلاثة حرائق في مدينتي ازرع ودرعا.

وبين قائد فوج إطفاء درعا العميد غسان خضور في تصريح لمراسلة سانا أن الحريق الأول في مدينة إزرع ناجم عن تسرب غاز في أحد المطاعم وأن سبب الحريق الثاني الذي نشب في أحد منازل حي المطار بمدينة درعا هو ماس كهربائي فيما مازال سبب الحريق الذي نشب في مدرسة المحطة الأولى بحي الكاشف في المدينة والذي أتى على البوفيه مجهول الأسباب.

وأوضح خضور أنه تم إخماد الحرائق الثلاثة واقتصرت الأضرار على الماديات داعياً المواطنين إلى تفقد التجهيزات الكهربائية و مصادر الطاقة بشكل عام واسطوانات الغاز حتى لا تكون سبباً في نشوب الحرائق ووقوع الخسائر.

ومضى خضور بالقول إن الفوج والوحدات المنتشرة في المحافظة جاهزون للاستجابة لأي بلاغ حرائق.

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