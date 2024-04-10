الطبيب النجار: عرض مسرحي يدعو للحب والتسامح ضمن ظاهرة فرح الطفولة

السويداء-سانا

قضى أطفال السويداء برفقة عائلاتهم أوقاتاً مميزة من خلال مشاهدتهم عرضاً مسرحياً استضافه مسرح قصر الثقافة في السويداء بعنوان “الطبيب النجار” وذلك ضمن تظاهرة فرح الطفولة التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة.

العرض الذي يستمر طيلة أيام عطلة العيد لاقى تفاعلاً جيداً بينه وبين الجمهور من خلال ممثلين محترفين تفاوتت أعمارهم وأدوارهم.

من جهته لفت رئيس دائرة المسرح القومي بالسويداء رفعت الهادي في تصريح لمراسل سانا إلى أن الهدف من العرض دعوة الاطفال للحب والتسامح والتعاون فيما بينهم ونبذ العنف.

بينما بينت مؤلفة ومخرجة العمل يارا الحكيم أن كل ما في العمل من ديكور وإضاءة وملابس ومحركات وطاقم جاء ليوحي باللعب، لافتة إلى أن فكرة المسرحية كلها تتمحور حول دعوة الأهل ليلعبوا مع أبنائهم وتركهم يلعبون مع أبناء جيلهم وهذا ما يدخل الفرح إلى قلوبهم.

هذا وقد عبر عدد من المتابعين الصغار وأهاليهم عن سعادتهم بمتابعة العرض داعين إلى تكرار هكذا أعمال تعنى بالطفل والطفولة.

ديار نصر

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