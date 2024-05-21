إيران تؤكد على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نزع السلاح النووي

فيينا-سانا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي على مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نزع الأسلحة النووية وضمان الأمن العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نجفي قوله في كلمته خلال المؤتمر الدولي للأمن النووي بفيينا: إن نزع السلاح النووي يشكل أهمية قصوى ولا بديل عنه في ضمان الأمن العالمي، مؤكداً على مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة للدول الأعضاء ومنع تسريبها.

وأضاف نجفي: يجب ألا تستخدم الإجراءات المتعلقة بتعزيز الأمن النووي كذريعة لحرمان الدول من حقها في البحث عن الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية، لافتاً إلى أنه لن تتحقق أهداف الأمن النووي بالكامل دون التحقيق الشامل للتعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعدات.

وانطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي للأمن النووي تحت شعار “الأمن النووي.. صياغة المستقبل”، بمقر الأمم المتحدة في فيينا.

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