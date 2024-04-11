“فلكلورنا” .. عرض مسرحي يعكس تنوع التراث السوري على مسرح الحمراء بدمشق

دمشق-سانا

أقامت مديرية المسارح والموسيقا بالتعاون مع فرقة أجيال عرضاً “فلكلورنا” ضمن تظاهرة فرح الطفولة خلال أيام عيد الفطر وذلك على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.

الفرقة المكونة من 30 يافعاً ويافعةً؛ نسجت مجموعة من الرقصات الشعبية التراثية التي تميزت بتقنية عالية وأداء متقن، عاكسة غنى وتنوع التراث السوري.

وقال مدير فرقة أجيال مجد أحمد في تصريح لمراسلة سانا: أن العرض عبارة عن لوحات فلوكلورية تمثل كل لوحة فيه منطقة جغرافية من مناطق سورية المختلفة والمتنوعة.

ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة من عروض تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة والتي تسعى دوماً إلى تنويع الأنشطة الثقافية والفنية وتقديم العروض التي تعكس تراثنا الغني وتثري معرفة شريحة الأطفال واليافعين.

يذكر أن العرض مستمر ليوم غد الخميس، عند الساعة الخامسة مساءً على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.

مريم حجير

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