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كوبا تعلن الحداد الرسمي بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

2024-05-21

هافانا-سانا

أعلنت الحكومة الكوبية الحداد الرسمي العام في أنحاء البلاد بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم بدءا من الساعة الـ 6 من صباح اليوم حتى ظهر يوم غد الأربعاء.

وجاء في بيان للحكومة تسلمت سانا نسخة منه: “ببالغ الأسف، علم شعبنا بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة الدكتور سيد إبراهيم رئيسي”، مؤكدة أن كوبا شعباً وحكومة تقف إلى جانب إيران في هذه الأوقات الصعبة وتعرب عن ثقتها في أن الثورة الإسلامية ستستمر وتعرف كيف تتعافى بعد هذا الحدث المؤسف.

ومن المقرر أن ينكس العلم الكوبي في المباني العامة والمؤسسات العسكرية خلال مدة الحداد الرسمي.

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