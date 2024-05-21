صفري: إرساء السلام والأمن في المنطقة رهن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أستانا-سانا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري أن إرساء السلام والأمن المستديمين والعادلين في المنطقة يتم فقط بإنهاء الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية وسورية ولبنان وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وضمان حقهم في تقرير المصير.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس جمهورية كازاخستان توكايوف على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون والذي تستضيفه العاصمة الكازاخستانية أستانا حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.

من جانبه عبر الرئيس الكازاخي خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلو سائر الدول الأعضاء أيضاً عن تعاطفه ومواساته مع حكومة وشعب إيران باستشهاد رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ورفاقه، مؤكداً أن رئيسي كان صديقاً وأخاً عزيزاً وقد سخر عمره لخدمة شعبه، مشيراً إلى أن عهد رئيسي شهد تعزيزاً واسعاً للعلاقات بين إيران وكازاخستان.

بدورهم عبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي عن تضامنهم وقدموا العزاء بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه إلى الحكومة والشعب الإيرانيين.

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