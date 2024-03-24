القوات الروسية تسقط صواريخ أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود وجمهورية القرم

موسكو- سانا

أسقطت القوات الروسية مساء اليوم عدداً من الصواريخ التي أطلقها النظام الأوكراني على مقاطعة بيلغورود وجمهورية القرم الروسيتين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم: “تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام نظام إطلاق الصواريخ فامبير الأمريكي الصنع حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 19 صاروخا فوق مقاطعة بيلغورود”.

بدوره أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم ميخائيل رازفوزاييف أن الجيش الروسي صد هجوماً واسعاً على المدينة وأسقط أكثر من 10 صواريخ أوكرانية.

وقال رازفوزاييف أن طفلا وأمرأة أصيبا بجروح نتيجة شظايا الصواريخ المسقطة التي ألحقت أيضا أضراراً بعدد من المباني السكنية.

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