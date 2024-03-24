زاخاروفا: رد فعل وسائل إعلام كييف على هجوم كروكوس الإرهابي فظيع

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وسائل إعلام النظام في كييف بأنها وسائل إرهاب إعلامي وذلك بناء على رد فعلها على الهجوم الإرهابي الذي وقع في مجمع كروكوس قرب العاصمة موسكو.

وقالت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: “هؤلاء من مروجي الإعلام الإرهابي كانوا يجاهرون بالشماتة ويطلقون عبارات تفيض بالكراهية للبشر” مشيرة إلى أن البيت الأبيض لا يبخل في تقديم كل أشكال الدعم المالي والعسكري لنظام كييف بسبب هذا السلوك تحديداً.

وأضافت زاخاروفا: “من المؤكد أن واشنطن تعمل على تعزيز النازية وكراهية الأجانب والإرهاب في أوكرانيا”.

وكانت زاخاروفا قالت في وقت سابق إن أوكرانيا أخذت تتحول على مدى السنوات العشر الماضية بمساعدة الغرب إلى مركز لدعم الإرهاب واستدلت على ذلك بأن الإرهابيين فروا إلى أوكرانيا بعد تنفيذهم الهجوم الإرهابي الأخير في ضواحي موسكو.

وكانت هيئة الامن الفيدرالية الروسية أعلنت اعتقال 11 شخصا كانوا يحاولون الفرار إلى الأراضي الأوكرانية بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس التجاري أمس في العاصمة موسكو والذي أودى بحياة 133 شخصاً.

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