التربية: مسابقة لملء شواغر الإشراف الأول الاختصاصي والتربوي في الإدارة المركزية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية اليوم عن مسابقة ترميم شواغر الإشراف الأول الاختصاصي والتربوي في الإدارة المركزية.

واشترطت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن يحمل المتقدم إجازة جامعية في اختصاصه، وأمضى سنتين على الأقل مكلفاً بالإشراف الاختصاصي أو التربوي، مبينة أن المتقدمين للمسابقة سيخضعون إلى اختبار كتابي يحدد لاحقاً، ومقابلة شفوية للناجحين منهم.

ودعت الراغبين بالحصول على المقررات المطلوبة للمسابقة إلى الدخول إلى موقعها الإلكتروني أو صفحتها الرسمية على الفيسبوك، موضحة أن تقديم الطلبات سيكون في مديرية الإشراف التربوي بالوزارة اعتباراً من يوم الأحد الـ4 من شباط القادم ولغاية يوم الثلاثاء الـ27 منه.

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