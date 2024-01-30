كوبر: لدينا ثقة بلاعبينا لتقديم أداء جيد وتجاوز إيران بدور الـ 16 ببطولة آسيا

الدوحة-سانا

أكد مدرب منتخب سورية لكرة القدم الأرجنتيني هيكتور كوبر ثقته بقدرة لاعبي منتخبنا على مواصلة مشواره ببطولة آسيا في قطر وتحقيق المفاجأة بالعبور إلى الدور ربع النهائي على حساب منافسه الإيراني الذي يلتقيه غداً بدور الـ 16.

وقال كوبر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخبنا مع نظيره الإيراني: إن مباراة الغد صعبة فهي تجمعنا مع أقوى منتخبات آسيا، وسنركز على تقليل الأخطاء، مضيفاً: إن قوة المنتخب الإيراني الهجومية والدفاعية أمر لا يستهان به، وسنبذل جهدنا لمواجهة هذه القوة وتحقيق الفوز وخصوصاً أن لدى لاعبينا الحماس والروح العالية.

ولفت كوبر إلى الأداء الجيد لمنتخبنا خلال البطولة، حيث تمكن من تهديد مرمى منافسيه كثيراً وأتيحت له العديد من الفرص للتسجيل، مبيناً في الوقت ذاته أن التأهل إلى دور الـ 16 أمر جيد، لكن مواصلة المشوار في البطولة وتحقيق ما يطمح به عشاق كرة القدم السورية هي طموح كل لاعب بالمنتخب، ولن نألو جهداً لتحقيق هدفنا بالفوز.

مدرب منتخب إيران أمير قلعي نويي أشار إلى أن المدرب كوبر يلعب بالطريقة نفسها التي لعب بها من قبل مع أنديته، فهو يطور أي فريق يقوم بتدريبه، والمنتخب السوري تطور كثيراً عما سبق وأصبح منافساً ليس عادياً لذلك سنعتمد على مهارات لاعبينا من أجل الفوز.

ويلتقي منتخب سورية الأول مع نظيره الإيراني غداً عند الساعة السابعة مساء على ملعب عبد الله بن خليفة.

محمد الخاطر

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