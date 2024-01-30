القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة في ريف دمشق

دمشق-سانا

تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من إلقاء القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة في محلتي (حرستا ويلدا) بريف دمشق.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة المقبوض عليهما وتشمل 3 كيلوغرامات و200 غرام من مادة الحشيش المخدر و3 آلاف حبة كبتاغون و470 حبة بيوغابلين الدوائية المخدرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الموقوفين اعترفا بإقدامهما على حيازة وترويج المواد المخدرة ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين عن الأنظار وجاري البحث عنهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهما لتقديمهما إلى القضاء المختص.

عمران عيسى

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