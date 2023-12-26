طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية على مناطق عدة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2

إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غدا غائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية والقلمون وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

وليلاً يكون الجو بارداً بشكل عام ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً خاصة المناطق الغربية وجنوبية شرقية في مناطق البادية والجنوبية والشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..