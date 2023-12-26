الصين تعارض بشدة تمرير الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يشمل محتوى سلبياً متعلقاً بالصين

بكين-سانا

أعربت الصين اليوم عن معارضتها الشديدة لتمرير الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2024 والذي يشمل محتوى سلبياً متعلقاً ببكين.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها خلال مؤتمر صحفي: إن “القانون يتدخل في الشؤون الداخلية للصين وينصح بتقديم الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، كما ينتهك مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة”، مؤكدة أن” بلادها تعارض ذلك القانون بقوة، وقدمت احتجاجات رسمية جادة إلى الجانب الأمريكي حول ذلك”.

وأضافت المتحدثة أن “الصين تحث الولايات المتحدة على احترام التزام رئيسها بعدم دعم ما يسمى استقلال تايوان ووقف التلاعب بمسألة تايوان وتعريض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر”.

وأوضحت ماو أن “القانون يصور الصين على أنها تهديد، ويقمع الشركات الصينية ويحد من التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية الطبيعية بين الصين والولايات المتحدة، الأمر الذي لا يخدم مصلحة أحد”، لافتة إلى أن “الولايات المتحدة بحاجة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي وإلى خلق بيئة مواتية للتعاون الصيني الأمريكي في التجارة والقطاعات الأخرى”.

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