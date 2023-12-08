أصبوحة أدبية تضامناً مع فلسطين لفرع القنيطرة لاتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

أقام فرع القنيطرة لاتحاد الكتاب العرب أصبوحة أدبية بعنوان الأرض أرضنا تضامناً مع فلسطين، شارك فيها عدد من الأدباء بأشكال أدبية مختلفة وذلك في صالة اتحاد الكتاب العرب بالمزة.

وبدأت الأصبوحة الشاعرة خزامى الشلبي التي قدمت عدداً من القصائد عكست فيها ما يجري في فلسطين، وعواطف السوريين وتضامنهم معها ضد العدوان الصهيوني الغاشم وصمود المقاومة مقتصرة على شعر الشطرين الموزون والمقفى والمنتهي بروي ملتزم مع الموضوع واللغة.

بدورها ألقت روعة سنوبر قصة قصيرة بعنوان (انتظار) صورت فيها أماكن في فلسطين تتعرض للدمار واستشهاد الأبناء بأسلوب غلبت عليه العاطفة والمحبة والوجدان الصادق.

وبأسلوب حديث عبرت الشاعرة هناء داود عن همومها الإنسانية وهموم المجتمع، وما تراه من ضرورة للصبر والتحمل حتى يبقى الإنسان ثابتاً محافظاً على حضوره، وذلك من خلال الصورة والكنايات والإيحاءات الفنية.

وختمت الأصبوحة الأديبة سوسن رجب بقصة دارت أحداثها في فلسطين، جمعت فيها الواقع والخيال بشكل فني تفاعل معه الحضور واختلطت دموعهم بدموع الطفل الفلسطيني.

ورأى الأديب محمد الحفري الذي أدار الأصبوحة أنها كانت مميزة، امتزجت فيها الأحزان والدموع مع الورود والأمل الذي انبثق من عبق الكلمات المعبرة والجميلة، لافتا إلى أهمية المدخلات التي قدمها عدد من الباحثين والأدباء الحضور، ومنهم جابر أبو حسين وبكور العاروب وصالح الأحمد وإياد يوسف وألون عبد الهادي.

محمد خالد الخضر

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