إصابة 3 فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين واعتقل اثنان آخران اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين عليهم في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لوكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا تحت حماية قوات الاحتلال قرية خلة الضبع، واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح، كما قامت قوات الاحتلال باعتقال شابين وتدمير شبكة المياه في القرية.

واستشهد ستة فلسطينيين، وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس بالضفة الغربية.

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