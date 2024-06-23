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مظاهرة في السنغال احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة وتضامناً مع فلسطين

2024-06-23

داكار-سانا

تظاهر المئات في العاصمة السنغالية داكار اليوم احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المظاهرة التي نظمها “التحالف السنغالي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” من أمام مستشفى “عباس نداو” في داكار وجابت شوارع المدينة، حيث ارتدى خلالها المشاركون قمصاناً وقبعات تحمل عبارة “فلسطين حرة”، وحملوا أعلام فلسطين والسنغال ورددوا شعارات “إسرائيل المجرمة” و”القاتل نتنياهو” و” فلسطين حرة”.

وتتواصل الاحتجاجات والإدانات الدولية للممارسات الإسرائيلية الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني مشددة على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، وتسهيل الدخول الفوري للمساعدات الإنسانية.

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