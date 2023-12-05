عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– المقاومة الفلسطينية تستهدف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) قرب مخبز العودة في محور التوغل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” دبابة للعدو الصهيوني متوغلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

– الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع بشكل مرعب في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

– المقاومة الفلسطينية تستهدف 3 آليات للعدو الصهيوني بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المنازل في جباليا شمالي قطاع غزة.

– الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنياً جنوب حي الشيخ رضوان في غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف عدداً من آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة شديدة الانفجار في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.