الفيلم الروائي القصير (فوتوغراف) يحصد جائزة في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بتونس

دمشق-سانا

نال الفيلم السوري الروائي القصير (فوتوغراف) للمخرج السينمائي المهند كلثوم وإنتاج المؤسسة العامة للسينما جائزة أفضل فيلم روائي قصير الخلال الذهبي في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير في ولاية مدنين جنوب تونس.

وتنافس على جوائز المهرجان الذي اختتمت فعاليات دورته التاسعة مساء اليوم في ولاية مدنين 12 فيلماً روائياً من عدة دول عربية.

ويتناول الفيلم ظاهرة عمالة الأطفال واضطرارهم لترك مدارسهم والعمل لتأمين لقمة عيش أسرهم راصداً من خلالها تأثيرات الحرب على سورية بحق هذه الشريحة العمرية الصغيرة.

الفيلم من سيناريو بثينة نعيسة وبطولة الفنانين سليمان الأحمد وغالب شندوبة وجمال العلي وصفوح ميماس وعتاب أبو سعدة.

وعبر مخرج العمل المهند كلثوم في تصريح لمراسلة سانا عن سعادته بمشاركة هذا الفيلم في العديد من المهرجانات العربية والدولية وحصوله على العديد من الجوائز ولا سيما أنه يسلط الضوء على الآثار السلبية التي خلفتها الحرب على المجتمع ولا سيما الأطفال، متمنياً للسينما السورية النجاح لتحقيق المزيد من الجوائز العربية والدولية.

ويضم فريق عمل الفيلم كلاً من مدير الإنتاج خالد الأحمد ومدير التصوير محمد مطر ومشرف الإضاءة جمال مطر ومونتاج وغرافيك نور الدين الكردي وموسيقا خالد رزق ومخرج منفذ علي الماغوط وسينوغراف سلام حسينو وسكريبت رهف خضور والصوت حسان كوكش وفوتوغراف مهند بيضة وعلاقات عامة فاطر سليمان ومكياج مازن صبورة وكلاكيت هلا اللحام وملابس سامح حداقي.

شذى حمود

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