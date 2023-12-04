الاحتلال يجبر فلسطينياً على هدم منزله في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينياً على هدم منزله في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن سلطات الاحتلال أجبرت فلسطينياً على هدم منزله في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس وشردت قاطنيه.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أكدت في تقرير لها اليوم أن قوات الاحتلال هدمت خلال الشهر الماضي 46 منزلاً و 43 منشأة في الضفة الغربية معظمها في الخليل والقدس وبيت لحم وجنين كما استولت على 20 دونماً من أراضي نابلس وقلقيلية وبيت لحم ورام الله فيما أعلنت مخططات لإقامة 2364 وحدة استيطانية جديدة على أراضي قلقيلية وبيت لحم وسلفيت وأريحا والخليل.

على صعيد آخر اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم ثلاثة فلسطينيين في مدن الخليل وبيت لحم وطولكرم فيما اقتحمت قريتي زبوبا ورمانة غرب جنين ونصبت الحواجز ما أعاق تنقلات الفلسطينيين.

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