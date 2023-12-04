القوات العراقية تقضي على عدد من إرهابيي (داعش) في كركوك

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية اليوم على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي قولها في بيان: “إن القوات الأمنية وسلاح الجو استهدفا بضربة جوية العناصر الإرهابية في وادي الشاي وأوقعا عددا من القتلى في صفوفها”.

وأشار البيان الى أن تلك الضربة الناجحة جاءت وفق معلومات دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة.

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