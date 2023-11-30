القوات الروسية تصد هجمات للقوات الأوكرانية وتكبدها خسائر في الأرواح والمعدات

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 750 عسكرياً على محاور القتال الأساسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن القوات الروسية صدت هجومين على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 45 جندياً، كما صدت هجوماً على محور كراسني ليمان وقتل نحو 250 عسكرياً أوكرانياً.

وعلى محور دونيتسك تم صد هجومين وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر بنحو 270 جندياً، إضافة إلى تدمير محطة رادار مضادة للبطارية من طراز “تي بي كيو 37” أمريكية الصنع، أما على محور جنوب دونيتسك فبلغت خسائر هذه القوات نحو 100 عسكري.

وعلى محور زابوروجيه تم صد ثلاث هجمات في منطقة قرية فيربوفويه وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 جندياً بين قتيل وجريح، وعلى محور خيرسون بلغت خسائرها نحو 55 عسكرياً.

واستهدفت القوات الروسية مركز القيادة الخلفي للواء الميكانيكي 53 ومركز القيادة والمراقبة لكتيبة المدفعية التابعة للواء الميكانيكي 31 للقوات الأوكرانية في دونيتسك، ومحطتي رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية، إضافة إلى إصابة قوات ومعدات عسكرية في 118 منطقة.

وتمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من إسقاط 9 طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة.

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