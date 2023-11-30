فعالية ثقافية منوعة على خشبة مسرح اتحاد عمال درعا

درعا-سانا

نفذت رابطة الشهيد أمين النجار التابعة لفرع اتحاد شبيبة الثورة فعالية ثقافية متنوعة مهداة لأرواح شهداء الكلية الحربية بحمص، وذلك على خشبة مسرح اتحاد عمال درعا.

وتضمنت الفعالية أغاني وطنية، إضافةً لتقديم فرقة الشهيد إسماعيل أبو نبوت عروضاً فنية بإشراف أمينة الوحدة إيمان صياصنة.

واختتمت العروض بسكيتش مسرحي من تأليف وإخراج محمد مسالمة، يتناول قصة أحد طلاب الكلية الحربية بحمص ليرتقي شهيداً هو وبعض أهله الذين قدموا لتهنئته بتخرجه.

وقال أمين رابطة المدينة سعيد شحادات: “إن أقل ما يمكن تقديمه لأرواح الشهداء الأبطال بالكلية الحربية بحمص وشعبنا المقاوم في فلسطين المحتلة هذا العرض المسرحي لإيصال رسالة من اتحاد شبيبة الثورة بأن دماء الشهداء لم ولن تذهب هدراً بل ستكون مقدمة لاستكمال طريق النصر الذي رسمت ملامحه تضحيات من سبقهم من الشهداء في سورية الحبيبة وفلسطين المحتلة”.

ليلى حسين

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