روستيخ الروسية تعتزم تطوير برامج تدريبية لمشغلي طائرات الصياد المسيرة

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة روستيخ الروسية عزمها تطوير برامج تدريبية لمشغلي طائرات أوخوتنيك المسيرة المعروفة باسم (الصياد الضاربة) لتسريع عمليات تزويد الجيش بهذه الطائرات.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة وفق ما أورده موقع قناة روسيا اليوم انه “في المصنع التابع للشركة المتحدة لصناعة الطائرات في نوفوسيبيرسك تجري الاستعدادات حالياً لتطوير دفعة من طائرات أوخوتنيك ويستمر العمل على إنتاج هذه الطائرات لتلبية الاحتياجات الحكومية” مشيرة إلى أن هذه الطائرات ما زالت حالياً في مراحل الاختبار الأولية.

يشار إلى أن تطوير طائرة أوخوتنيك المسيرة يتم بواسطة مكتب التصاميم التابع لشركة سوخوي الروسية وصممت هذه الطائرة وفقاً لمبدأ (الجناح الطائر) حيث استخدم في تطويرها تقنيات ومواد تقلل من بصمتها الرادارية والحرارية لجعلها خفية عن الرادارات المعادية.

ويبلغ طول هذه الطائرة 14 متراً ووزنها عند الإقلاع أكثر من 20 طناً ونفذت أول عملية إقلاع لها عام 2019.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency