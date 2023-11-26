غازبروم: سجلنا رقماً قياسياً تاريخياً بإمداد الصين بالغاز

موسكو-سانا

أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها سجلت رقماً قياسياً تاريخياً في حجم إمدادات الغاز اليومية عبر خط أنابيب الغاز إلى الصين قوة سيبيريا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الشركة قولها: “في الـ 25 من الشهر الجاري ارتفع طلب الجانب الصيني على الغاز الروسي من خلال خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا، ما جعلنا نسجل رقماً قياسياً تاريخياً جديداً لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين”، مشيرةً إلى أنه تم تسليم جميع الكميات المطلوبة.

ويتم تنفيذ عمليات التسليم في إطار اتفاقية شراء وبيع الغاز الثنائية طويلة الأجل بين شركتي غازبروم وسي بي سي.

وبدأت إمدادات الغاز الأولى عبر خط الأنابيب إلى الصين قوة سيبيريا في نهاية عام 2019، وفي عام 2020 بلغت 4.1 مليارات متر مكعب، وفي العام الحالي زادت ضعفين ونصف، لتصل إلى 10.4 مليارات متر مكعب.

ومن المقرر زيادة حجم الإمدادات سنوياً للوصول إلى كميات تصدير سنوية تقدر بنحو 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.

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