79 شهيداً جراء قصف الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مرتكباً مجازر جديدة اليوم أسفرت عن استشهاد 79 فلسطينياً وإصابة العشرات، إثر قصف عنيف طال مناطق سكنية متفرقة في القطاع المحاصر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الغارات استهدفت حي الشجاعية ومخيم الشاطئ غرب غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى مدينتي خان يونس ورفح جنوباً، ما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، معظمهم من النساء والأطفال.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 56,156 شهيداً، و132,239 مصاباً، في ظل استمرار عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إلى العديد من العالقين تحت الأنقاض والطرقات المدمرة.

يُشار إلى أن العدوان يشمل عمليات قصف مكثف، وحصاراً وتجويعاً وتهجيراً قسرياً، وسط تجاهل واضح لقرارات محكمة العدل الدولية والنداءات الإنسانية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء المعاناة المستمرة.