روسيا: غازبروم تواصل الوفاء بالتزاماتها في ضخ الغاز إلى أوروبا

موسكو-سانا

أعلنت شركة “غازبروم” الروسية أنها تواصل التزامها بضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، من خلال محطة واقعة في مقاطعة كورسك الروسية التي تشهد هجوماً أوكرانياً.

ونقل موقع RT عن المتحدث باسم الشركة سيرغي كوبريانوف قوله للصحفيين: إن غازبروم تواصل ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة “سودجا” بالحجم المتفق عليه، وهو 42.4 مليون متر مكعب مضيفاً: إن حجم إمدادات الوقود الأزرق عاد إلى مستواه في تموز الماضي ومطلع الشهر الجاري.

وأثار الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك في جنوب غرب روسيا قلق الأسواق الأوروبية حول إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، إذ تحتوي المقاطعة الروسية على محطة سودجا للغاز وتعد إمدادات الغاز عبر هذه المحطة المسار الوحيد في الوقت الراهن لضخ الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا، وتقوم شركة “غازبروم” بضخ حوالي 15 مليار متر مكعب سنوياً عبر المسار.

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