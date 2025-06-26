اجتماع سياسي باللاذقية يعزز وعي المجتمع

اللاذقية-سانا

عُقد اليوم في مبنى محافظة اللاذقية اجتماع تنسيقي موسّع بحضور المحافظ الأستاذ محمد عثمان، ومدير الشؤون السياسية في الساحل إياد الهزاع، إلى جانب عدد من مديري المناطق، وذلك بهدف بحث الواقع السياسي الراهن وسبُل تعزيز الوعي المجتمعي.

ويأتي الاجتماع في إطار دعم التنسيق بين الجهات المحلية والسياسية وتكامل الأدوار المؤسساتية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الانتماء الوطني.

وذكرت محافظة اللاذقية عبر قناتها الرسمية على تطبيق تليغرام أن اللقاء تناول قراءة شاملة للمشهد السياسي الراهن، وناقش آليات التعامل الواعي مع التحديات الاجتماعية، عبر اعتماد خطاب مسؤول وسياسات رشيدة تنعكس إيجاباً على النسيج المجتمعي.

يُشار إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي وتوحيد الجهود لمواجهة المتغيرات بإيجابية وفعالية.