وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وسط العاصمة اليابانية طوكيو

طوكيو-سانا

نظم آلاف اليابانيين وقفة وسط العاصمة طوكيو، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتكريماً لأرواح آلاف الشهداء الذين قضوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “فلسطين حرة”، و”قاطعوا إسرائيل”، وطالبوا رئيس الوزراء الياباني ووزيرة الخارجية بممارسة المزيد من الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ورسم المتظاهرون قطرات دمع حمراء، تعبيراً عن تضامنهم مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منوهين بتصميم شعب غزة على مقاومة الاحتلال.

وتتزايد المظاهرات والاحتجاجات في أنحاء اليابان دعماً لفلسطين وإدانة للدعم العسكري الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي.

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