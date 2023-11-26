معرض لمنتجات خدمة ذوي الإعاقة في حلب

حلب-سانا

نظمت إدارة أخوية (بيت المحبة) التابعة لمطرانية السريان الأرثوذكس اليوم معرضاً للأعمال اليدوية تحاكي موسم عيد الميلاد المجيد.

وشارك في المعرض الذي أقيم في صالة كنيسة مار جرجس بحلب 37 منتجاً ومنتجة بينهم منتجين من ذوي الإعاقة ترعاهم الأخوية قدموا أعمالاً ومشغولات يدوية ومطرزات وألبسة ومواد غذائية وحلويات وهدايا وزينة عيد الميلاد.

وأوضح راعي كنيسة مار جرجس للسريان الأرثوذكس الخوري شكري توما في تصريح لمراسل سانا أن المعرض يعزز التشاركية بين المنتجين الأصحاء والمنتجين من ذوي الإعاقة لافتاً إلى أن فترة عيد الميلاد المجيد لها رمزيتها في تجديد الرجاء وأمنيات السلام وإثبات مرة أخرى أن أهالي حلب يتمسكون بالحياة رغم كل الصعاب.

وبينت المشرفة على المعرض جانيت انشوات أنّ المعرض هو نتاج متابعة وتمكين أخوية المحبة لتخلق لذوي الإعاقة مصدر دخل من خلال بيع الأعمال اليدوية والاعتماد على الذات وتحدثت المشاركة تانيا أطاشيان عن مشاركتها بالمأكولات المنزلية والحلويات لافتة الى أن معرض أخوية المحبة يتميز بطابعه الإنساني إلى جانبه التجاري ويؤمن التشجيع اللازم للسيدات المنتجات في هذه الظروف الصعبة من جهة وذوي الإعاقة المؤمنين بقدراتهم الذاتية من جهة أخرى.

واعتبرت المشاركة سوزي الفلفلي أن المعرض يقدم رسالة إنسانية في تشجيع ذوي الإعاقة على الاستمرار في الإنتاج والاعتماد على الذات لتحقيق التكافل الاجتماعي.

وجسدت المشاركة آنا زيتونة بأعمالها اليدوية كل ما يتعلق بالريف وبساطته وجماله، مبينة أن بساطة الريف وجماله في آن معاً يجسدان روح ذوي الإعاقة وبالأخص أصحاب متلازمة داون لما يتمتعون من صدق المشاعر ويستمر بازار الميلاد لثلاثة أيام.

أوهانيس شهريان

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