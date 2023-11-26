هوندا تستدعي أكثر من 300 ألف سيارة بسبب عيب في حزام الأمان

طوكيو-سانا

استدعت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات أكثر من 300 ألف سيارة من طرازي “اكورد” و”إتش آر في”، بسبب عيب في أحزمة الأمان الخاصة بالطرازين.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية أنه بحسب إشعار قدمته الشركة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة، فإن بعض أحزمة الأمان الأمامية تفقد مسامير الشدادات المسبقة.

وأشارت هوندا إلى أن العيب الموجود بأحزمة الأمان بالسيارة يزيد من خطر الإصابة في حالة حدوث تصادم، وخاصة أن الشداد المسبق هو الجزء المسؤول في حزام الأمان الذي يشد الراكب في مكانه عند وقوع حادث ما يمنعه من الاصطدام بالزجاج الأمامي.

ووفقا لإدارة سلامة المرور فإن ارتداء حزام الأمان في سيارة الركاب يقلل من احتمالية الوفاة بنسبة 45 بالمئة، كما أنه يقلل من خطر الإصابة المتوسطة أو الحرجة بنسبة 50 بالمئة.

ويعد هذا الاستدعاء الثاني من نوعه للشركة خلال أيام إذ أعلنت الشركة في الـ 17 من تشرين الثاني عن استدعاء نحو 250 ألف سيارة بسبب خطأ في التصنيع قد يؤدي إلى إتلاف المحرك، عدا عن 14 عملية استدعاء أخرى خلال العام الجاري كان أكبرها في حزيران الماضي، عندما استدعت الشركة 1.2 مليون سيارة بسبب مشكلات في كاميرا الرؤية الخلفية.

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