إطلاق نار على 3 طلاب فلسطينيين في ولاية فيرمونت الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب ثلاثة طلاب فلسطينيين بجروح جراء إطلاق النار عليهم في ولاية فيرمونت الأمريكية اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطلبة تعرضوا لاعتداء مسلح أثناء وجودهم في مدينة بيرلنجتون بولاية فيرمونت، وقد تم إدخالهم إلى العناية المشددة في المدينة نفسها.

وتم تصنيف الاعتداء على أنه جريمة كراهية على خلفية عنصرية نظراً لارتدائهم الكوفية الفلسطينية وتحدثهم باللغة العربية.

بدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الجريمة التي تعرض الطلبة الفلسطينيين مطالبة السلطات الأميركية المتخصصة بسرعة إلقاء القبض على المجرم والتحقيق معه ومحاسبته، وإفادتها بنتائج التحقيقات.

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