39 أسيراً فلسطينياً جديداً من معتقلات الاحتلال إلى الحرية

القدس المحتلة-سانا

خرج 39 أسيراً فلسطينياً من معتقلات الاحتلال الاسرائيلي إلى الحرية اليوم مقابل إفراج المقاومة عن 13 من محتجزي الاحتلال لديها ضمن اتفاق التهدئة المؤقتة في يومه الثالث.

وتم تحرير 78 أسيراً فلسطينياً من معتقلات الاحتلال خلال اليومين الماضيين مقابل إفراج المقاومة عن 26 من محتجزي الاحتلال لديها.

وأعلنت المقاومة أنها تسعى لتمديد التهدئة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين.

وكانت قوات الاحتلال قمعت الأهالي والصحفيين المتواجدين في محيط معتقل “عوفر” العسكري غرب رام الله أثناء انتظارهم الأسرى حيث أطلقت عليهم الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بينهم صحفي.

ودخل اتفاق التهدئة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح الجمعة بعد 48 يوماً من العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي أسفر عن استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 36 ألفاً.

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