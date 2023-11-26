ضبط منشأتين لغش زيت الزيتون في ريف اللاذقية وتوقيف عدد من الأشخاص

دمشق-سانا

ضبط فرع الأمن الجنائي في اللاذقية اليوم منشأتين يقوم أصحابها بالغش والتدليس بمادة زيت الزيتون عن طريق خلطه بزيوت أخرى والاتجار به في ريف المحافظة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه من خلال المتابعة والبحث عن المشبوهين والمطلوبين ومرتكبي جرائم الغش والتدليس بالمواد الغذائية تمكن الفرع من إلقاء القبض على 7 أشخاص ومصادرة عشرات العبوات المعبأة بزيت الزيتون المغشوش وأخرى معبأة بزيت دوار الشمس وخزان حديدي سعة ألف لتر والأدوات التي يستخدمونها في عملية الغش ومنها كمية من الصباغ.

وأشار البيان إلى أنه تم حجز 5 مركبات تستخدم في عملية النقل والتسويق ومصادرة مبلغ 29 مليوناً و 800 ألف ليرة سورية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إغلاق المنشأتين وتشميعهما وتسليم المصادرات إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت جارية وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.

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