أردوغان: ندعم سوريا في محاربة الإرهاب

أنقرة-سانا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، دعم بلاده لسوريا وقيادتها، في محاربة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم “داعش”.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي قبيل مغادرته لحضور قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي في هولندا: إن “الإدارة السورية عازمةٌ كل العزم على محاربة جميع التنظيمات الإرهابية، بما فيها داعش، ونحن نقدم لهم الدعم اللازم وسنواصل ذلك”.

وكانت وزارة الخارجية التركية، أدانت أول أمس الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس بالدويلعة في دمشق، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وأعربت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن ثقتها التامة بأن الإدارة والشعب السوري سيحافظان على وحدتهما وتضامنهما، وسيواصلان بكل عزم وقوة نضالهما ضد التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى خلق الفوضى في البلاد.