الصحة والخارجية تبحثان التعاون الدولي المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي مع فريق من وزارة الخارجية سبل تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي، وتطوير آليات التنسيق المشترك بين الوزارتين.

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة آفاق التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية، مؤكدين أهمية وضع أسس واضحة للتنسيق المباشر بما يضمن تحقيق نتائج فعّالة تدعم القطاع الصحي، وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة.

كما اتُفق خلال اللقاء على تعزيز التنسيق الدائم بين الوزارتين بما يخدم تنفيذ المشاريع الصحية المشتركة، ويسهم في رفع كفاءة التعاون مع الشركاء الدوليين.