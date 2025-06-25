SCS-NET

الصحة والخارجية تبحثان التعاون الدولي المشترك

2025-06-25

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي مع فريق من وزارة الخارجية سبل تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي، وتطوير آليات التنسيق المشترك بين الوزارتين.

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة آفاق التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية، مؤكدين أهمية وضع أسس واضحة للتنسيق المباشر بما يضمن تحقيق نتائج فعّالة تدعم القطاع الصحي، وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة.

كما اتُفق خلال اللقاء على تعزيز التنسيق الدائم بين الوزارتين بما يخدم تنفيذ المشاريع الصحية المشتركة، ويسهم في رفع كفاءة التعاون مع الشركاء الدوليين.

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب

انظر ايضاً

الصحة تبحث مع منظمة قطر الخيرية سبل تعزيز التعاون الصحي

دمشق-سانا بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع وفد من منظمة قطر الخيرية برئاسة محمد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved