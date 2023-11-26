وقفة تضامنية لفصائل المقاومة الفلسطينية في اللاذقية مع الأهالي في قطاع غزة

اللاذقية-سانا

نظمت قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة وذلك بمخيم العائدين في اللاذقية.

وأكد محمد كيخيا أمين شعبة المدينة الثالثة لحزب البعث العربي الاشتراكي أن هذه الوقفة تأتي دعماً لأبناء وأبطال غزة ولكل فلسطين التي استطاعت مقاومتها الباسلة أن تهز كيان الاحتلال الغاصب مؤكداً أن محور المقاومة كان وسيبقى داعماً للمقاومة في فلسطين حتى تحقيق النصر.

وفي كلمة المجتمع المحلي في مخيم العائدين بيّن علي الشيخ حسين أن انتصار أهلنا في غزة هو انتصار تاريخي لشعب طالما آمن بحقه في كفاحه وتمسكه بوطنه فلسطين مهما اشتدت قوة وجبروت الاحتلال وغطرسته التي تحطمت على صخرة نضال هذا الشعب موجهاً التحية لأرواح الشهداء وللمقاومين وللمرأة الفلسطينية التي تربي الأجيال على حب الأرض والتضحية في سبيلها.

ووجه أمين سر منطقة اللاذقية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح طبيل في كلمة فصائل المقاومة الفلسطينية ولواء القدس في اللاذقية التحية لشهداء الأقصى وأهاليهم مشيرا إلى أن الانتصارات التي بدأتها المقاومة الفلسطينية في غزة أثبتت أن الإرادة أقوى من أسلحة الكيان الغاصب.

علاء ابراهيم

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