إيران: وجود أسلحة نووية بيد الكيان الصهيوني تهديد للإنسانية

نيويورك-سانا

حذر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني من خطورة وجود أسلحة نووية بيد الكيان الإسرائيلي، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً للإنسانية وأداة للابتزاز.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن إيرواني قوله في مؤتمر منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى: “إن التهديدات النووية الأخيرة التي أطلقها مسؤولون في الكيان الإسرائيلي ضد إيران وفلسطين تسلط الضوء على خطورة وجود هذه الأسلحة في أيدي الكيان غير الشرعي، وتثير مخاوف حقيقية بشأن الانتشار النووي، كما أنها تشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الإقليمي، وتستدعي اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه القضية”.

وأوضح إيرواني أن معالجة هذه القضية تكمن في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، وخاصة في الشرق الأوسط، مشدداً على أن إنشاء مثل هذه المنطقة يعد الآن ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وخطوة أساسية نحو مستقبل أكثر أمناً واطمئناناً.

وأشار إيرواني إلى أنه على المستوى الدولي هناك حاجة ملحة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالمشاركة المحتملة للأسلحة النووية وانتشارها من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

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